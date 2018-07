Trilha sonora para viagem (espacial)

O tão aguardado – e adiado – lançamento da Discovery está previsto para esta quinta-feira e para embalar a partida o pessoal da radio online SomaFM decidiu montar a trilha sonora perfeita para a viagem. Entrando no site ou baixando o app para iPhone você poderá ouvir o comandante da missão coordenando a partida ao som de sons eletrônicos como Aphex Twin e Xeno Volcano. Se quiser ouvir a playlist antes do horário do lançamento, você poderá escutar como som de fundo as clássicas transmissões da Era Apollo. Via