Se você pensou que a trilha sonora de um encontro de dia dos namorados com um cometa estava mais Barry White ou Frank Sinatra pensou errado. A Nasa divulgou os sons do encontro da sonda Stardust com o cometa Tempel 1 no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Os ruídos foram gerados por pequenas rochas e poeira colidindo com o escudo protetor da sonda.

Clique na imagem para ouvir a trilha do encontro