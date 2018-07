No mesmo dia em que é divulgada uma pesquisa afirmando que estereótipos de gênero afastam as mulheres do empreendedorismo, a Nasa lança seu site Women @ Nasa (http://women.nasa.gov/) dedicado às mulheres na ciência e na pesquisa espacial.

O site – que reúne 32 vídeos de histórias de mulheres que trabalham na agência espacial americana – tem como objetivo incentivar meninas a escolherem carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.