A festa dos 50 anos da Apollo 11

Neste sábado, 20 de Julho de 2019, o mundo todo celebra a viagem mais incrível de todos os tempos. A primeira visita humana à Lua é um marco na história da civilização, e continua a inspirar crianças e adultos.

O Estadão preparou um conteúdo imperdível sobre a jornada de Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Vale muito a pena investir seu tempo na leitura do material e curtir os vídeos a animações.

Para complementar o trabalho fantástico da Giovana Girardi, Roberta Jansen, Glauco Lara e Bruno Ponceano, selecionei aqui no Telescópio alguns recursos fascinantes sobre a missão Apollo 11, desenvolvidos especialmente para a merecida comemoração dos 50 anos da primeira alunissagem. Aperte os cintos, pois será uma viagem e tanto!

Apollo em tempo real

Este site preparado pelo historiador da NASA Ben Feist coloca você na sala de comando em Houston, desde o momento do lançamento do Saturno V até o splashdown da cápsula no Oceano Pacífico, 8 dias depois. São mais de 11 mil horas de diálogos nunca antes publicados, além de centenas de fotos e vídeos.

Apollo´s Moon Shot

Aplicativo produzido pelo Instituto Smithsonian como complemento à série de TV de seis episódios. Disponível para Android e iOS, o aplicativo usa e abusa dos recursos de realidade aumentada para transportá-lo até a Lua, mas é necessário um smartphone moderno para conseguir executá-lo.

Apollo 11: As They Shot It

A série de infográficos e recursos produzidos pelo The New York Times também transforma seu smartphone em ferramenta para explorar as fotos e vídeos da Apollo 11, com a vantagem de não requerer um hardware de ponta como o aplicativo do Smithsonian. Também disponível na versão desktop.

Doodle da Google

Já era esperado que a gigante da informação produzisse um doodle especial para a ocasião. A animação de 4 minutos é narrada por ninguém menos que Michael Collins, o astronauta que ficou sozinho em órbita lunar no módulo de comando Columbia enquanto Armstrong e Aldrin desciam no módulo lunar Eagle.

For All Mankind

Muitos filmes foram feitos sobre as missões Apollo, e alguns são muito conhecidos, como Apollo 13 (1995) e First Man (2018). Na minha opinião, o mais envolvente é este documentário dirigido em 1989 por Al Reinert.

O filme consiste apenas em imagens de arquivo da NASA, os áudios das missões, e depoimentos em off dos astronautas coletados na década de 1970, tudo sob a etérea trilha sonora de Brian Eno.

Dentre os vários momentos emocionantes, destaco a leitura do Genesis durante a missão Apollo 8 (a primeira missão a completar uma órbita em torno da Lua) e o depoimento do astronauta James Irwin (Apollo 15) sobre o significado transcendental da missão.

Que as comemorações deste final de semana possam novamente conscientizar as pessoas de que vivemos todos no mesmo planeta, uma pequena bola de gude azul flutuando numa escuridão além da percepção, e que quando queremos podemos todos nos unir e fazer coisas incríveis em paz e por toda a humanidade. Não seria má ideia começar a enviar nossas lideranças políticas e econômicas ao espaço para um passeio, na esperança deles experimentarem a mudança cognitiva (Efeito Overview) que a maioria dos astronautas relata.