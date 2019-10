1ª marcha feminina no espaço sideral faz meninas 'sonhar alto'

SÃO PAULO - Notícias sobre conquistas de mulheres no espaço chegam como um incentivo para meninas que sonham em atuar em áreas tradicionalmente ocupadas por homens.

Há dois anos, a estudante Sofia Reis, de 14, participou de uma competição estudantil e seu grupo teve um projeto selecionado pela agência espacial americana (Nasa) para ser enviado à Estação Espacial Internacional (ISS). Na época, Sofia estranhou a predominância de meninos nos grupos.

Na sexta-feira, 18, ao ver as astronautas em caminhada pelo espaço sideral, ela diz ter se sentido representada. “Senti que eu posso fazer o que quiser”, disse Sofia, aluna do Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Ela pretende ser designer gráfico para “transmitir a ciência de forma mais acessível e divertida para todos”.

“Adorei fazer os cálculos sobre a velocidade dos foguetes, calcular a trajetória do satélite”, lembra Laura D'Amaro, de 14 anos, do mesmo grupo de Sofia na competição da Nasa. Antes de começar o projeto, Laura pretendia cursar Direito - nem sabia que tinha interesse pela Ciência. “Fiquei fascinada em pensar que posso trabalhar com isso. Então, mudei de ideia e agora estudo para ser engenheira aeroespacial."

Mulheres fazem história

Por 7h17 da sexta-feira, duas astronautas deixaram a ISS e "caminharam" em pleno espaço sideral para consertar um equipamento com defeito. Embora seja uma operação comum na Estação Espacial, foi a primeira vez na história que a dupla era formada só por mulheres.

“Foi uma grande honra, um símbolo da exploração para todos aqueles que ousam sonhar e trabalham duro para realizar seu sonho”, disse Jessica Meir, de 42 anos, uma das astronautas. O conserto foi feito ao lado da engenheira eletricista Christina Koch, a segunda mulher. Elas estão a cerca de 410 quilômetros da superfície da Terra.

Em 1963, a cosmonauta Valentina Tereshkova, da União Soviética, foi a primeira mulher no espaço, seguida de sua conterrânea Svetlana Savitskaya, em 1982. No ano seguinte, Sally Ride se tornou a primeira americana no espaço. O programa Ártemis, da Nasa, tem o objetivo de levar um homem e uma mulher à Lua em 2024.