Primeira missão tripulada da Nasa ao espaço em nove anos é cancelada por causa do mau tempo

O lançamento do foguete Falcon 9 da empresa aeronáutica SpaceX, que levaria astronautas da Nasa ao espaço depois de nove anos, foi suspenso por causa do mau tempo na Flórida.

"Infelizmente não lançaremos hoje", disse Mike Taylor, diretor da SpaceX, aos astronautas da Nasa Bob Behnken e Doug Hurley, acrescentando que o clima não melhoraria até dez minutos após o horário programado para decolagem. A viagem foi remarcada para a tarde de sábado, 30.

O lançamento estava agendado para 16h33, horário local (17h33 no Brasil). O presidente Donald Trump, sua esposa, Melania, o vice-presidente, Mike Pence e o chefe da Nasa, Jim Bridenstine, compareceram ao centro espacial Kennedy. A contagem regressiva foi interrompida menos de 17 minutos antes do foguete decolar, levando os astronautas a uma viagem de 19 horas a bordo da recém-projetada cápsula Crew Dragon. O destino seria a Estação Espacial Internacional.

O lançamento foi programado para um dia em que houve chuva constante. O estado da Flórida e o Serviço Nacional de Meteorologia emitiram um aviso de tornado para a área. Os gerentes de operações de voo estavam monitorando diversas condições climáticas, incluindo a ameaça de raios, mesmo quando as equipes começaram a carregar o foguete com combustível.

Para a Nasa, a SpaceX e Musk, um lançamento seguro representaria um marco na busca pela produção de espaçonaves reutilizáveis, o que tornaria viagens espaciais mais baratas. Musk é o fundador e CEO da Spacex e também o CEO da Tesla.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7 — SpaceX (@SpaceX) May 25, 2020