A vida dos homens antárticos

Passar todo o inverno na Antártida não é para qualquer um. Na verdade, é para bem poucos que se dispõem a deixar a família para enfrentar dias que chegam a ser totalmente escuros, a uma temperatura de até -20°C, com sensação térmica de -40°C. Por isso, a seleção da Marinha é rigorosa. É preciso passar por um check-up geral, que já exclui parte dos concorrentes. Depois, por um exame psicotécnico. Os aprovados são então submetidos a uma semana de treinamento pré-antártico, com acompanhamento de psicólogos e restrição de celulares. Há ainda várias entrevistas, não só com o candidato como com sua família.

+++ Acompanhe a aventura do Estadão pela Antártida dia a dia

Os escolhidos formam o chamado grupo-base. O deste ano ficará na estação brasileira Comandante Ferraz até o fim de novembro. São 16 militares, todos homens, que serão chefiados pelo capitão de fragata Francisco Luiz de Souza Filho. Aos 45 anos, ele passará seu segundo inverno na Antártida. O primeiro foi entre novembro de 2010 e novembro de 2011. Foi embora três meses antes do incêndio que destruiu 70% das instalações brasileiras, em fevereiro de 2012, e resolveu voltar no ano passado. “Queria ver de perto a nova estação”, conta. “Sou o elo entre as três casas do Brasil na Antártida – a que queimou, o Módulo Antártico Emergencial, onde estamos provisoriamente desde o incêndio, e a nova.” A volta teve outra motivação. “Eu conhecia os dois militares que morreram no incêndio da estação. Um deles (Carlos Alberto Figueiredo) passou o inverno comigo.”

O confinamento em situações adversas serve para aproximar o grupo, que ganha nome e símbolo. Mas também pode amplificar rusgas. “O desafio sempre é identificar diferenças psicológicas no grupo e tentar evitar ao máximo os atritos, que, em ambientes confinados, são potencializados”, explica.

Como a base agora tem conexão 4G, ficou mais fácil falar com a família, mas os problemas em casa também chegam mais rápido. E sair de Comandante Ferraz no inverno só em caso de extrema urgência. Como o mar congelado impede a aproximação de navios, o jeito é pousar de helicóptero. Os chilenos são responsáveis pelos resgates na Ilha Rei George, onde fica a estação. E, para entregar alimentos perecíveis e outros itens de necessidade, a Força Aérea Brasileira faz quatro missões na base brasileira no inverno. Os Hércules C-130 voam de Punta Arenas até a estação e passam até 11 vezes sobre ela de cada vez, lançando de paraquedas paletes com frutas e legumes por exemplo.

Um dos requisitos para “invernar” é estar disponível para diferentes funções. “Isso faz parte da preparação”, diz o subchefe da estação, Israel Levi Oliveira, de 37 anos. “Quando você tem rotina, fica mais fácil”, completa Souza Filho. “Dia difícil é aquele em que você não tem uma rotina.” Por rotina, entenda-se manter a base, iluminar os dois lagos da estação, fazer a verificação de máquinas, tratores e válvulas, se revezar nas rondas e deixar tudo preparado para o verão. É preciso rotina também para acordar e dormir porque, com tudo escuro, é comum sentir mais sono.

Até nas questões de saúde a Antártida tem suas peculiaridades, conta o médico e primeiro-tenente Rodrigo Nunes Martins, outro integrante do grupo base deste ano. A alta radiação solar, por exemplo, faz aumentar o risco de catarata. A secura castiga a pele. O sangramento nasal e a dor de ouvido podem ser mais frequentes. O sistema imunológico também requer cuidados. Como passam alguns meses sem contato com outras pessoas, quem fica confinado precisa se cuidar para não adoecer com vírus trazidos por quem vem de fora quando chega o verão.

O retorno para casa igualmente requer atenção. “Quando a gente volta, está em outro ritmo e tem de fazer a reentrada na família. Eu, por exemplo, cheguei e comprei uma máquina de lavar que era exatamente igual à da estação”, conta Souza Filho. E por que uma máquina de lavar? “Não sei, já estava habituado, sabia fazer manutenção, então comprei.”