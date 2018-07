Acelerador de partículas LHC atinge nível recorde de energia

O Grande Colisor de Hádrons produziu 50.000 choques de prótons e alcançou o maior nível de energia já registrado, informou nesta segunda-feira, 14, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear (Cern, pelas iniciais em francês).

Os testes realizados durante o fim de semana comprovam que o equipamento, instalado em uma área subterrânea sob a Suíça e a França, está funcionando bem, segundo avaliação do Cern.

Rolf Heuer, diretor-geral do Cern, disse que o trabalho preparou o Grande Colisor de Hádrons para experiências a serem realizadas em 2010 liberando um nível ainda maior de energia.

A máquina de US$ 10 bilhões está passando por testes depois de ter sofrido avarias ao ser colocada em funcionamento, no ano passado. A expectativa é de que o equipamento possa ser usado para investigar fenômenos físicos como a matéria escura e a antimatéria. As informações são da Associated Press.