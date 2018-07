Agência espacial faz teste com foguetes em Alcântara O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, fez hoje o primeiro lançamento de um total de oito que estão previstos para ocorrer durante este ano. A missão desta terça-feira, denominada Operação Falcão I, teve o objetivo de testar os sistemas operacionais do CLA, principalmente os sistemas de telemetria do centro.