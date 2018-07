Agência espacial mostra detalhes da calota polar norte de Marte

A Agência Espacial Europeia (ESA) apresentou nesta quinta-feira, 2, fotografias em detalhe da calota polar norte do planeta Marte, nas quais é possível ver fossas espirais de cor escura.

"Esta informação é de grande valor para entender como o clima do planeta evoluiu à medida que sua inclinação e sua órbita variavam ao longo de centenas ou até milhares de anos", disse a ESA em um comunicado.

A agência explicou que acredita-se que os fortes ventos da região são responsáveis por moldar este gelo, já que sopram da parte central mais alta, em direção às suas margens inferiores e giram empurrados pela mesma força que faz com que os furacões girem na Terra.

Ainda que a calota seja "um elemento permanente", durante o inverno as temperaturas são tão baixas que 30% do dióxido de carbono da atmosfera do planeta se precipita sobre ela, acrescentando uma cobertura de até um metro de espessura./EFE