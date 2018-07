Alimentem seus bebês, se quiserem, diz o papa às mães na Capela Sistina

Ao contrário dos seus antecessores, que normalmente faziam longas homilias cheias de teologia durante o evento anual, o papa fez uma breve homilia, improvisada, com cerca de 300 palavras focada nas crianças.

"Hoje o coral vai cantar, mas o mais belo coral de todos é esse coral composto por bebês, que vai fazer barulho. Alguns vão chorar porque não estão se sentindo confortáveis, ou porque estão com fome," ele disse em tom familiar e descontraído para os pais.

Os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina são algumas das obras mais famosas do mundo das artes. O teto retrata a criação do homem e a parede do altar mostra um Deus severo no Juízo Final.

Mas o papa disse às mães que elas não se sentissem intimidadas pelo ambiente.

"Mães, se eles estiverem com fome, alimentem seus filhos, sem pensar duas vezes. Porque eles são as pessoas mais importantes aqui," ele disse, falando na mesma sala onde foi eleito em 13 de março como o primeiro papa não europeu em 1.600 anos.

Francisco disse em uma entrevista no mês passado que as mães não devem se sentir desconfortáveis por amamentar durante suas cerimônias.

O papa também anunciou também que vai nomear 19 cardeais no próximo mês, entre eles o brasileiro Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.