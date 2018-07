Alteração do DNA de embriões humanos desperta furor ético

Biólogos da China anunciaram ter realizado o primeiro experimento para alterar o DNA de embriões humanos, desencadeando revolta entre cientistas que alertam contra alterações no genoma humano que podem durar gerações.

O estudo chinês apareceu na semana passada em um periódico on-line obscuro chamado Protein & Cell. Em entrevista publicada na quarta-feira no site de notícias da revista Nature, seu principal autor, Junjiu Huang, da universidade UniSun Yat-sen, de Guangzhou, disse que a Nature e a Science rejeitaram o relatório, em parte por razões éticas.

"Tem havido rumores persistentes", afirmou Edward Lanphier, executivo-chefe da Sangamo BioSciences Inc, que tem sede na Califórnia e é parte de um grupo que no mês passado pediu uma moratória global a tais experimentos. "Esta monografia tira a questão do hipotético e a leva para o real."