Aparecida deve receber 200 mil para festa da Padroeira

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida espera receber cerca de 200 mil romeiros amanhã, dia da Padroeira do Brasil. Entre os destaques das comemorações deste ano estão a participação do cantor Daniel na missa das 10 horas e a presença dos atores da rede Globo Grazi Massafera e Murilo Rosa, que estrelam o filme Aparecida - O milagre, de Tizuka Yamazaki, que será lançado em circuito nacional em dezembro.

Outra novidade é o Jardim Norte, um espaço com 3.825 metros quadrados que abriga canteiros e árvores - como os ipês branco e amarelo -, além de duas fontes de água e bancos para o descanso dos romeiros, com vista privilegiada para a Basílica. "A grande preocupação é criar espaços que proporcionem o convívio agradável", explicou o prefeito do Santuário, padre Rodrigo Arnuso.

Outra inovação, em vigor desde o dia 4, é o envio de agradecimentos e pedidos de orações por meio de SMS (serviço de mensagens via celular), ao custo de R$ 0,31 mais impostos.

Para o serviço de vela virtual, envie um SMS com a palavra VELA para o número 50065. Para deixar um testemunho da sala das promessas, envie um SMS para o mesmo número iniciando com a palavra SNA.

As velas virtuais são um serviço oferecido há alguns anos no site do santuário e também estão disponíveis no portal www.A12.com. Os testemunhos e agradecimentos poderão ser vistos a partir de quarta-feira em dois telões de 42 polegadas na sala das promessas.

"O tempo de exibição das mensagens nos telões dependerá do volume. Ainda não temos uma estimativa", disse Alexandre Junqueira Vieira, gerente de projetos de marketing do santuário. Os pedidos de oração aparecerão no rodapé da tela da TV Aparecida, durante as transmissões da novena.

O santuário também lançou uma campanha para que os fiéis coloquem bandeiras brancas ou azuis em suas janelas para manifestar a fé em Nossa Senhora. O padre Cláudio Alves de Macedo, administrador do Santuário, diz que caso o fiel não tenha bandeiras nas cores sugeridas, coloque uma bandeira do Brasil.

Transmissão. Os principais eventos da festa serão transmitidos por meio de um pool de emissoras católicas, formado pelas tevês Aparecida, Canção Nova e Rede Vida e pela Rede Católica de Rádio e Rádio Aparecida.

Na tentativa de evitar que a festa se torne um palanque para políticos, o bispo da Arquidiocese de Aparecida, dom Raymundo Damasceno, tem afirmado em entrevistas "que todos serão muito bem-vindos, desde que venham como romeiros".

ORIENTAÇÕES

Transporte

É possível chegar ao local de ônibus e carro, pela via Dutra. A concessionária NovaDutra prevê que o maior volume de tráfego ocorra amanhã das 2 às 9 horas e a partir das 15 horas.

Segurança

Não abra a janela do carro para desconhecidos. Leve cartão de identificação e dados do ônibus ou local onde está hospedado.

Hospedagem

Todos os locais na cidade de Aparecida já estão lotados.

Apoio

O Centro dos Romeiros tem praça de alimentação e sanitários.