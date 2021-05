Após quase seis meses no espaço, astronautas retornam à Terra; veja o vídeo

Quatro astronautas que participavam de uma missão científica na Estação Espacial Internacional (EEI) retornaram à Terra depois de permanecer quase seis meses no espaço. A nave da SpaceX pousou em solo terrestre na madrugada deste domingo, 2, às 2h56 do horário local (3h56, no horário de Brasília).

A cápsula Dragon é a primeira espaçonave tripulada dos Estados Unidos a realizar um pouso noturno desde a missão lunar Apollo 8, realizada em 1968. Perto das 3h, a nave aterrissou na região do Golfo do México, próximo à Cidade do Panamá, no estado da Flórida, sudoeste do país. Esse é o segundo voo tripulado da companhia do bilionário Elon Musk.

O retorno à Terra foi realizado em uma viagem expresso que durou apenas seis horas e meia. Os astronautas, três norte-americanos, Victor Glover, Mike Hopkin e Shannon Walker e o japonês Soichi Noguchi, voavam de volta na cápsula chamada Resilience, a mesma em que decolaram do Centro Espacial Kennedy, da Agência Espacial Americana (NASA), em novembro de 2020.

Ao todo, a missão espacial teve duração de 167 dias e foi a mais longa já realizada pelos astronautas dos Estados Unidos. O recorde anterior era de 84 dias da tripulação Skylab da NASA, em 1974. Com a partida na noite de sábado, sete pessoas permanecem na estação espacial. "Para a Terra!", tuitou o astronauta da NASA Victor Glover diretamente da estação, momentos antes de partir. "O tempo passou voando, de verdade", disse o astronauta após aterrissar.

Os planos iniciais da SpaceX eram de retornar à Terra na última quarta-feira, 28 de abril, porém, os fortes ventos no alto mar forçaram a tripulação a renunciar às tentativas de realizar um pouso diurno. Os responsáveis ​​pelo projeto optaram por um pouso inusitado no escuro para aproveitar o momento de silêncio. A SpaceX havia ensaiado um retorno noturno para garantir e até recuperar sua última cápsula de carga à noite no Golfo do México./ AFP