Após retorno do Lattes, Plataforma Carlos Chagas é restabelecida pelo CNPq

Com instabilidade desde o dia 23 de julho, a Plataforma Integrada Carlos Chagas (PICC), que possibilita o pagamento de bolsas a cientistas no País, foi restabelecida nesta segunda-feira, 16, informou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Com o retorno da plataforma, as submissões de propostas às chamadas de bolsa que estavam em andamento antes da indisponibilidade dos sistemas serão retomadas e terão os prazos prorrogados. Segundo o CNPq, as informações submetidas antes de o sistema começar a apresentar instabilidade estão preservadas.

O restabelecimento da Carlos Chagas ocorre pouco mais de uma semana após a Plataforma Lattes, também gerenciada pelo conselho, ter voltado integralmente ao ar no último dia 7. Ambas começaram a apresentar instabilidade no dia 23 do mês, quando um repositório voltado para armazenar dados (storage) dos servidores apresentou problemas. A retomada do Lattes, porém, foi priorizada pelo conselho.

“Nossa prioridade absoluta é o Lattes, que está preservado. Não se perdeu dado nenhum”, disse o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, em comunicado publicado no início deste mês. A plataforma que reúne informações referentes a bolsas e auxílios até voltou a ficar disponível no último dia 7, mas com acesso parcial às funcionalidades. Foi só nesta segunda-feira, 16, que a retomada integral aconteceu. Confira as novas datas para submissão de propostas na Carlos Chagas divulgadas pelo CNPq nesta manhã.