Arqueólogos encontram casa de 10.500 anos no Reino Unido

LONDRES - Arqueólogos britânicos asseguram ter encontrado aquela que já é considerada a casa mais antiga do Reino Unido, construída por volta do ano 8.500 antes de Cristo, perto da localidade de Scarborough, no litoral do nordeste da Inglaterra.

A "sensacional descoberta", segundo descreveram os arqueólogos das Universidades de Manchester e York que trabalham conjuntamente no lugar, data de 500 anos antes daquela que era considerada até agora a casa mais velha das ilhas britânicas.

Os estudiosos também estão examinando uma plataforma de madeira próxima à casa, que consideram que pode ser um dos vestígios melhor conservados do período Mesolítico.

Nicky Milner, arqueóloga da Universidade de York, explicou em declarações à "BBC" que lugares como este são "incrivelmente raros" e que a descoberta servirá para conhecer melhor o tipo de vida dos britânicos há 100 séculos.

"O que realmente importa é como este lugar muda nossa visão sobre estes caçadores. Havia uma visão de que eram nômades muito ativos, com grande mobilidade, mas agora os vemos de forma muito mais assentada e sofisticada. As pessoas viviam no mesmo lugar durante gerações", aponta a especialista.

"Esta é uma descoberta sensacional, e nos diz muitas coisas sobre as pessoas que viveram então", declarou Milner.

Acredita-se que esta zona, então unida ao continente europeu, era residência de comunidades de caçadores, as primeiras que se assentaram no local depois do derretimento das geleiras que a ocuparam durante a era glacial.

Semeavam colheitas, mas principalmente viviam da caça de cervos, javalis e alces, ajudados por cachorros domesticados.

A casa encontrada é uma moradia de estrutura circular, com uma série de troncos dispostos em torno de uma superfície em um nível inferior, que possivelmente era coberta por cana ou junco.

Os arqueólogos não sabem como eram protegidas as paredes e o teto, mas têm certeza de que a casa foi remodelada com a passagem do tempo, e que provavelmente havia outros imóveis ao redor.

A casa foi encontrada na jazida conhecido como Star Carr, que provavelmente foi habitada entre 200 e 500 anos após a era glacial, e que foi objeto de um intenso estudo desde que foi descoberta, na década de 1940.

Antes, foram desenterrados ali objetos como o remo de um navio, pontas de flechas e máscaras feitas com crânios de cervos, que provavelmente eram utilizadas em rituais.

Também está sendo estudado o tronco de uma árvore datado de 11 mil anos com a crosta ainda intacta.