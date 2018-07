Arqueólogos encontram no Egito 14 tumbas do século III a.C.

Arqueólogos trabalham em uma das 14 tumbas descobertas no Egito

CAIRO - Arqueólogos egípcios descobriram 14 tumbas históricas em um cemitério que data do século III a.C. no oásis de Bahariya, a 375 quilômetros ao sul do Cairo, informou nesta segunda-feira, 12, o Conselho Supremo de Antiguidades (CSA).

As tumbas são de pedra e contêm quatro máscaras de gesso, uma camada de ouro com desenhos dos quatro filhos do deus Hórus e utensílios de cerâmica e de cristal, segundo um comunicado do CSA.

Os arqueólogos encontraram também a múmia de uma mulher que mede 97 centímetros de altura e que está coberta com uma tampa de gesso colorido.

Após a descoberta, iniciou-se o processo de limpeza de várias moedas também encontradas no local para constatar o período ao qual pertencem.

No oásis de Bahariya, 250 múmias foram descobertas em 1996 no chamado Vale das Múmias Douradas, onde se acredita que possa haver mais de 10 mil corpos mumificados.

Essa descoberta contribuiu para que essa região desértica se transformasse em um dos pontos de atração turística, sobretudo para excursões de safári pelo Saara ocidental.