As 10 principais notícias de ciência em 2014

O ano 2014 foi movimentado na área da ciência, sobretudo a aeroespacial. Em uma missão digna de ficção científica, um módulo pôde, pela primeira vez, pegar carona na cauda de um cometa, viajando a uma velocidade de 66 mil quilômetros por hora. O Brasil também participou da corrida pelo espaço, lançando no final do ano seu próprio satélite em parceria com a China. Em agosto, a participação dos brasileiros no desenvolvimento científico foi reconhecida de forma inédita quando o carioca Artur Ávila recebeu a Medalha Fields, considerada o Nobel da Matemática.