Asteroide gigante vai 'passar perto' da Terra nesta terça; saiba como acompanhar

Um asteroide de aproximadamente um quilômetro de largura irá passar perto da Terra no começo da noite desta terça-feira, 18. O horário previsto para estar mais próximo durante a trajetória é às 18h50 (horário de Brasília), numa distância de aproximadamente dois milhões de quilômetros do planeta, segundo a Agência Espacial Americana (Nasa). Essa é a maior proximidade prevista para os próximos dois séculos.

O objeto recebeu o nome de 7482 (1994 PC1) e deve passar a uma velocidade de a uma velocidade de 76.192 km/h. A Nasa informou que ele não vai poder ser visto a olho nu. É possível monitorar a trajetória do asteroide pelo portal “Eyes on Asteroids“, da Nasa, ou com telescópios.

Para ser considerado um objeto que "se aproximou da Terra", o objeto espacial deve passar a uma distância de, pelo menos, 48 milhões de quilômetros. Apesar dessa consideração, não há risco de colisão com o planeta.

Embora seja considerado grande para um objeto espacial, ele não é o maior que já se aproximou da Terra. Em 2017, o asteroide 3122 Florence (1981 ET3) tinha dimensões entre 4 e 84 quilômetros de largura e sobrevoou a Terra no dia 1º de setembro de 2017. Ele deve fazer outra passagem em 2057.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022