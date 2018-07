Asteroide 'Grande Abóbora' vai passar perto da Terra no Halloween

SAO PAULO - Um grande asteroide que os cientistas só descobriram neste mês ficará relativamento perto do planeta Terra no próximo sábado, dizem astrônomos, oferecendo uma das melhores oportunidades para se coletar dados sobre uma rocha espacial de passagem.

O asteroide, chamado pela Nasa de "Grande Abóbora", tem cerca de 400 metros de diâmetro, vai passar a 35 quilômetros por segundo por volta das 19:00 (horário de Brasília) no Dia das Bruxas. Conhecido tecnicamentemas como TB145, ele ficará a cerca de 480 mil quilômetros da Terra, mais distante do que a Lua, mas relativamente perto em medidas cósmicas.

Os astrônomos esperam caputrar imagens de radar e outras medições do asteróide durante o encontro, uma raridade para cientistas que normalmente dependem de de robos-sonda espaciais caros para coletar informações sobre esses corpos rochosos. Os cientistas esperam aprender sobre a forma, dimensões, superfície do asteroide e outras características.

Além do valor científico puro, o encontro pode ajudar engenheiros a desenvolver melhores técnicas de rastreamento e contramedidas para asteróides que podem entrar em rota de colisão com a Terra. Pequenas rochas espaciais chovem no planeta constantemente, embora a maioria deles desintegre em contato com a atmosfera. A NASA está trabalhando para mapear asteróides potencialmente perigosos e cometas que passam em até 48 milhões de quilômetros da Terra.