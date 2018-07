Asteroide 'visita' a Terra na noite de Natal

Um asteroide classificado como NEO (Near Earth Object) vai "visitar" a Terra no dia 24 de dezembro. Na data, o asteroide estará a uma distância de 11 milhões de quilômetros, em sua máxima aproximação do planeta.

Conhecido como 163899 ou 2003 SD220, o asteroide foi descoberto em 2003 e viaja a 7,84 quilômetros por segundo, segundo informações da agência espacial norte-americana Nasa. O corpo celeste tem um diâmetro entre 1,1 e 2,5 quilômetros e chegará a ficar a 11 milhões de quilômetros da Terra, cerca de 28 vezes a distância entre nosso planeta e a Lua.

Portanto, não existe nenhum perigo potencial para a Terra, como também não houve com a "Grande Abóbora" (2015 TB145), o asteroide que "nos visitou" no mês de novembro, coincidindo com a festa de Halloween, segundo especialistas.

De fato, o mais relevante da aproximação do 2003 SD220 é que ela pode oferecer um eco de radar suficientemente bom para que o grupo norte-americano que se dedica ao seu estudo possa tentar determinar sua forma e outras características interessantes.

Dos mais de 600 mil asteroides de que se tem notícia em nosso sistema solar, cerca de 12 mil estão catalogados como NEO. Os asteroides são considerados NEO se sua órbita está a menos de 50 milhões de quilômetros da Terra.

Mas existe outra classificação: os Asteroides Potencialmente Perigosos (conhecidos como PHA em sua sigla en inglês), mais próximos.Estes asteroides têm órbitas "próximas" - em termos astronômicos - à Terra, de cerca de oito milhões de quilômetros, e diâmetros de mais de 100 metros. /EFE