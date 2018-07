Astronauta desembaraça cabo preso a viga do ônibus espacial

Associated Press

Stephen Bowen ajusta o cabo na extremidade da vioga de inspeção do Atlantis. Nasa TV/Divulgação

Um astronauta em caminhada espacial soltou um cabo preso em uma viga de inspeção do ônibus espacial Atlantis nesta quarta-feira, 19, completando a tarefa em poucos minutos.

Stephen Bowen dedicou-se ao problema do cabo assim que flutuou para fora da ISS e iniciou a segunda caminhada espacial da missão final do Atlantis.

O cabo preso impediu que os astronautas completassem a inspeção da nave para danos causados durante o lançamento.

Os colegas de tripulação de Bowen, trabalhando do lado de dentro, moveram a viga de 30 metros para dentro do alcance do astronauta.

Bowen informou que o cabo não parecia danificado. Enquanto ele o amarrava para garantir que não se emaranhasse outra vez, no entanto, encontrou uma amarra de arame que já estava ali. O astronauta deslocou a amarra para uma posição que o controle de missão considerou adequada.

Com essa parte da tarefa completa, Bowen e o colega de caminhada espacial, Michael Good, voltaram suas atenções para a troca de baterias da ISS. Eles precisaram substituir três delas. Outras três serão trocadas na sexta-feira, em nova caminhada espacial.

Cada bateria mede 1 metro e pesa 170 kg. O Atlantis entregou as novas baterias no fim de semana, juntamente com o um módulo russo instalado ontem.