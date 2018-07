Astronauta norte-americano é pai durante sua missão à ISS

O astronauta Randolph Bresnik, comemorou neste último domingo, 22, no espaço com seus companheiros da missão "Atlantis" o nascimento de sua filha, após falar com sua esposa, Rebecca, pela primeira vez depois que esta deu à luz há dois dias.

A menina, que se chamará Abigail Mae, nasceu enquanto seu pai experimentava a falta de gravidade do espaço a mais de 350 quilômetros da Terra durante a segunda caminhada espacial da missão STS-129 da "Atlantlis" à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Após dois dias esperando o momento, finalmente esta manhã Bresnik pôde falar com sua esposa através de uma conexão do Controle da missão em Houston e o hospital onde Rebecca deu à luz.

A menina nasceu pesando 2,7 quilogramas e mede 50 centímetros e meio. Tanto a mãe e a menina estão bem. É o segundo filho do casal que adotaram uma criança de origem ucraniana, que agora tem três anos e meio.