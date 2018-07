Astronauta a bordo de estação espacial publica vídeo de aurora boreal

O astronauta norte-americano Scott Kelly, que está a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), publicou em sua conta no Twitter neste domingo, 16, um vídeo de uma aurora boreal vista do espaço.

As imagens tiveram mais de 4 mil retweets.

Day 141. The chapter of a day ends as it began. #Aurora on a sunrise. Good night from @space_station! #YearInSpace https://t.co/hZBMs9q0CS — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 15 agosto 2015