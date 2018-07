Astronautas celebram aniversários de dois grandes eventos espaciais

Os 13 astronautas que estão a bordo da Estação Espacial Internacional celebraram nesta segunda-feira, 12, os aniversários de dois grandes eventos espaciais. Há 49 anos, o cosmonauta russo Yuri Gagarin realizou o primeiro voo espacial tripulado por um humano. E 29 anos atrás foi feito o primeiro lançamento de um ônibus espacial.

O presidente russo Dmitry Medvedev conversou, através de uma teleconferência, com os astronautas da ISS nesta segunda-feira. "O espaço é algo que une todo nós. É uma causa global. E, independente da difícil situação financeira que atravessamos, a exploração espacial continuará sendo uma das prioridades da Rússia", afirmou Medvedev, que desejou sucesso aos três cosmonautas russos presentes na ISS.

As homenagens deram continuidade com uma teleconferência entre os astronautas japoneses, Soichi Noguchi e Naoko Yamazaki, e autoridades e estudantes japoneses de Tóquio. Yamazaki recitou um "haiku", um estilo de poema japonês, que ela escreveu sobre as primeiras impressões que teve da Terra quando a avistou da Estação Espacial. Noguchi acompanhou a recitação tocando uma flauta. É a primeira vez que o Japão tem dois astronautas juntos no espaço.

Caminhada espacial

Uma última caminhada espacial está programada para esta terça-feira com o objetivo de finalizar a instalação de um tanque de amônia na ISS. Os astronautas colocarão nesta quinta-feira dentro do ônibus espacial Discovery um tanque de carga com equipamentos velhos e lixo, que serão descartados na Terra após o retorno da nave à Terra, programada para sexta-feira.

Antes de iniciar a volta, os astronautas farão uma inspeção na Discovery em busca de danos nas asas e bico que possam comprometer a reentrada na atmosfera da Terra. As inspeções nos ônibus espaciais se tornaram procedimento obrigatório após o desastre da nave Columbia em 2003.