Astronautas chegam à estação espacial a bordo do SpaceX

A cápsula reciclada Crew Dragon Endeavour, da SpaceX, com quatro astronautas a bordo, atracou na Estação Espacial Internacional (ISS) neste sábado, segundo informou a empresa. Essa foi a terceira vez que a companhia de Elon Musk trouxe membros da tripulação para o laboratório em órbita.

A primeira fase da atracação ocorreu às 09h08 GMT, 6h08 no horário de Brasília, cerca de 420 km sobre o sul do Oceano Índico, de acordo com imagens transmitidas ao vivo pela Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA). A segunda fase ocorreu 10 minutos depois, quando 12 ganchos foram conectados com segurança entre o Endeavour e a porta ISS.

"Captura completa, bem-vindo Crew-2", disse o comandante da ISS Shannon Walker, dos Estados Unidos. "Obrigado Shannon, estamos felizes por estar aqui, veremos todos vocês em alguns minutos", respondeu o comandante do Endeavour, seu compatriota Shane Kimbrough.

A missão Crew-2, que também inclui o francês Thomas Pesquet, a americana Megan McArthur e a japonesa Akikho Hoshide, decolou antes do amanhecer de sexta-feira, 23, da plataforma 39A do Kennedy Space Center, na Flórida.

Duas horas após a conclusão do processo de atracação, o quarteto Endeavor posou para fotos com a última equipe enviada por SpaceX e três cosmonautas russos, o que deixou a ISS extraordinariamente lotada com 11 pessoas ao todo."Já se passaram 20 anos desde que JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão), ESA (Agência Espacial Europeia), NASA e astronautas russos estiveram no espaço juntos, então é bastante histórico o que está acontecendo hoje", disse Pesquet. "Estamos ansiosos para começar nosso trabalho na estação espacial, mal podemos esperar para ver o que essa aventura nos trará", acrescentou.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2! Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

A SpaceX concluiu sua terceira transferência de tripulação para a ISS, como parte do contrato multimilionário que a NASA assinou com a empresa de Elon Musk. Esta é a segunda viagem da Endeavour à ISS. O primeiro foi com a missão Demo-2 em maio de 2020, que encerrou quase uma década de dependência dos EUA com a Rússia para viajar para a ISS, depois que a NASA encerrou o programa do ônibus espacial.

Essa foi a primeira vez que uma cápsula foi reaproveitada para voos espaciais tripulados e a missão também contou com um foguete reaproveitado, atingindo metas de redução de custos nas parcerias da NASA com a indústria privada.

Musk não faz segredo de sua intenção de impulsionar a humanidade em direção à Lua e a Marte, dizendo em uma entrevista coletiva após o lançamento na sexta-feira: "Eu acredito que estamos no alvorecer de uma nova era de exploração espacial."

A missão também é um marco importante para Europa, que nomeou a missão "Alpha" em homenagem ao sistema estelar Alpha Centauri. "Para nós, é realmente a idade de ouro em termos de exploração da Estação Espacial Internacional", disse Frank De Winne, diretor do programa ISS da ESA.

A equipe Crew-2 tem cerca de 100 experimentos para conduzir durante sua missão de seis meses. Isso inclui a investigação do que é conhecido como "fragmentos de tecido": pequenos modelos de órgãos humanos que são compostos de diferentes tipos de células e são usados ​​para estudar, como envelhecimento do sistema imunológico, função renal e perda de massa muscular.

No que diz respeito ao meio ambiente, quando o Crew-2 retornar no outono do hemisfério Norte, ele terá obtido 1,5 milhão de imagens da Terra, documentando fenômenos como iluminação artificial à noite, proliferação de algas e plataformas em ruptura do gelo antártico.

Outro elemento importante da missão é atualizar o sistema de energia solar da estação, instalando novos painéis compactos que se abrem como um enorme tapete de ioga./AFP