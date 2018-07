Astronautas concluem última caminhada espacial da missão

Associated Press

Uma dupla de astronautas terminou de instalar um novo tanque do lado de fora da Estação Espacial Internacional (ISS) nesta terça-feira, 13, cumprindo o principal objetivo da missão, e que exigiu três caminhadas espaciais.

Rick Mastracchio ligou os dutos de fluido do tanque de amônia assim que ele e Clayton Anderson flutuaram para fora da escotilha da ISS. O trabalho estava feito em pouco minutos. "Bom trabalho, Rick", disse a astronauta Dorothy Metcalf-Lindenburger, que acompanhava a atividade de dentro da estação.

Astronauta trabalha no compartimento de carga do ônibus espacial. Nasa TV/Reuters

Os canos de amônia e nitrogênio deveria ter sido conectados na caminhada espacial de domingo, mas dificuldades na fixação do tanque acabaram adiando a tarefa.

Controladores na Terra começaram a ativar o tanque, que é parte do sistema de refrigeração da ISS, assim que os dutos foram adaptados. Os astronautas tiraram fotos.

A tarefa seguinte foi transferir o tanque velho, vazio, para o compartimento de carga do ônibus espacial Discovery. A Nas Avaí voltar a enchê-lo e enviá-lo de volta à ISS como reserva.

A agência espacial quer guardar na estação o máximo possível de peças sobressalentes e de reserva. Os ônibus espaciais só realização mais três voos antes de serem aposentados, e as naves de carga da Rússia, Europa e Japão que assumirão a tarefa de abastecer a estação não são capazes de transportar todos os materiais de que a ISS pode vir a precisar.

O Discovery deixará a ISS no sábado, e deve pousar na segunda-feira.

Nesta quinta-feira, o presidente Barack Obama fará um discurso sobre seus objetivos para o programa de voo espacial tripulado da Nasa. No início do ano, o governo dos EUA já havia anunciado o cancelamento do Constellation, um programa criado durante o governo Bush para levar astronautas à Lua e Marte.