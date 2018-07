Astronautas iniciam 1ª caminhada da missão do Discovery à ISS

Os astronautas John Olivas e Nicole Stott iniciaram nesta terça-feira, 1, a primeira das três caminhadas da missão do ônibus espacial Discovery à Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês).

Olivas e Stott saíram do compartimento de descompressão às 18h49 de Brasília, no começo de uma caminhada de seis horas e meia, cujo objetivo central é retirar um tanque de amoníaco da viga central da ISS.

Esse tanque faz parte do sistema de esfriamento do complexo "Alfa" que orbita a Terra a 385 quilômetros da superfície.

Também recolherão materiais processados durante experimentos científicos, assim como uma prova, também científica, realizada no laboratório "Columbus" da Agência Espacial Europeia (ESA) para levá-los ao "Discovery" e deixá-los prontos para seu retorno à Terra.

Os procedimentos que Olivas e Stott realizarem durante sua atividade extraveicular serão supervisados e guiados a partir do ônibus espacial pelo comandante da missão, Rick Sturckow, e pelo especialista Pat Forrester.

Também contarão com a ajuda do piloto Kevin Ford e do engenheiro de voos Bob Thirsk, que se encarregarão das operações do braço robótico da estação.

A segunda caminhada espacial será realizada por Olivas e pelo astronauta sueco Christer Fuglesang na próxima quinta-feira.