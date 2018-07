Astronautas iniciam 1ª das três caminhadas espaciais na ISS

WASHINGTON - Os astronautas Garrett Reisman e Steve Bowen iniciaram nesta segunda-feira, 17, a primeira das três caminhadas espaciais na Estação Espacial Internacional (ISS), durante a última missão orbital da nave Atlantis.

A Nasa informou que Reisman e Bowen, dois dos seis astronautas que ontem chegaram à ISS a bordo da nave, abriram a porta do compartimento Quest às 8h54 (horário de Brasília) e começaram a caminhada espacial que durará seis horas e meia.

O Controle de Missão, no Centro Espacial Johnson de Houston, (Texas) acordou à tripulação às 4h20 (horário de Brasília) com a canção "Alive Again" de Matt Maher, escolhida pelo especialista de missão Mike Good.

Bowen e Reisman devem instalar uma segunda antena de comunicação entre a ISS e a terra e uma plataforma adicional do sistema Dextre que consiste de dois "braços robóticos".

Nesta primeira caminhada, os dois astronautas afrouxarão as porcas que sustentam as baterias em uma viga central da ISS. Nos outros dois dias de atividades substituirão as baterias.

O Atlantis levou à ISS seis novas baterias de 170 quilos cada uma, que substituirão as antigas.