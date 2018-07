Astronautas iniciam últimos trabalhos fora da nave 'Atlantis'

Os astronautas Randy Bresnik e Robert Satcher iniciaram nesta segunda-feira, 23, o terceiro e último dia de trabalho extraveicular na missão da nave "Atlantis", para realizar várias tarefas de construção na Estação Espacial Internacional (ISS). A Nasa informou que a saída dos astronautas do compartimento "Quest" foi iniciada às 11h24 (horário de Brasília), com um atraso em virtude de um problema com uma válvula do traje de Satcher.

Durante o trabalho extraveicular, com uma duração prevista de seis horas e meia, Satcher e Bresnik instalarão um tanque de oxigênio no exterior do módulo "Quest", que será usado para reabastecer as condições atmosféricas perdidas quando os astronautas saem e entram na estação.

Os astronautas farão também dois experimentos para o estudo de materiais no exterior da ISS, que orbita a cerca de 385 quilômetros da Terra e a uma velocidade de mais de 27 mil km/h.

Bresnik e Satcher também continuarão com a conexão de cabos que servirá para a recepção do módulo americano "Tranquility", que chegará à ISS no próximo ano a bordo da nave "Endeavour".

Essa é a última missão da Nasa em 2009 à ISS e será a penúltima da nave "Atlantis" antes que a agência americana retire no próximo ano sua frota de ônibus espaciais, que incluem também "Discovery" e "Endeavour".

A nave "Atlantis" partiu com seus seis tripulantes na segunda-feira do Centro Espacial Kennedy de Cabo Canaveral, no sul da Flórida (EUA), em uma missão de 11 dias.