Atlantis volta à Terra após missão de 11 dias no espaço O ônibus espacial Atlantis pousou no porto da Flórida nesta sexta-feira, encerrando uma missão de 11 dias para a entrega de uma carga na Estação Espacial Internacional, um dos últimos fornecimentos da Nasa antes de a frota de ônibus espaciais ser aposentada no ano que vem.