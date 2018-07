Atriz Lídia Mattos morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

RIO - Morreu na madrugada desta terça-feira, 22, a atriz Lídia Mattos, aos 88 anos, vítima de uma pneumonia. A atriz estava internada no Hospital Espanhol, no Centro do Rio, com quadro de trombose na perna. Lídia chegou a ser internada no hospital no final do ano passado, mas voltou para casa após alta médica.

Segundo sua neta, a também atriz Vanessa Lóes, ela ficou internada por cerca de dez dias, mas foi liberada. Após uma semana em casa, ela voltou a se queixar da doença e retornou ao hospital para novo tratamento. O corpo de Lídia Mattos será velado a partir das 13h no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O enterro está previsto para as 16h. Ela deixa quatro filhos, sete netos e três bisnetos.