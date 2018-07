Bebê morre com bactéria que já matou cinco no DF

SÃO PAULO - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou nesta quinta-feira, 29, que uma criança de nove meses morreu contaminada com a bactéria Streptococcus pyogenes. Esta é a sexta morte registrada no Estado.

A vítima foi atendida no Hospital Regional do Paranoá, na tarde do dia 19, com febre e falta de apetite. Dias antes, a criança já havia sido atendida em duas ocasiões diferentes, apresentando apenas febre alta. Após a internação, houve melhora do quadro, porém, à noite a criança piorou e foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O bebê morreu no último dia 20, vítima de choque tóxico.

O Laboratório Central de Saúde Publica (Lacen/DF) emitiu o laudo confirmando a presença do Streptococcus pyogenes. Neste ano, segundo dados da secretaria, foram confirmados nove casos da doença no DF, com seis óbitos e três curas.