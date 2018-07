Bispo canadense é acusado de pornografia infantil

Autoridades canadenses afirmam que um bispo da Igreja Católica romana que supervisionou o acordo de sua diocese com vítimas de abuso sexual está enfrentando acusações de pornografia infantil.

Brigdit Leger, da polícia montada canadense, confirmou as acusações contra o bispo Raymond Lahey nesta quarta-feira, 30.

As acusações decorrem da prisão do bispo depois de uma busca aleatória em seu laptop no aeroporto de Ottawa, no início do mês.

Lahey não mencionou a prisão quando se aposentou como bispo da diocese de Antigonis, na província canadense de Nova Escócia, no fim de semana passado. Ele afirmou que estava saindo por razões pessoais.

O bispo recentemente supervisionou o acordo de US$ 14 milhões com pessoas que diziam ter sido sexualmente abusadas por padres na década de 1950.