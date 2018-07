Brasília e Rio Amazonas são fotografados por astronauta na ISS

Noguchi fotografou da ISS a cinquentenária Brasília (Foto: Soichi Noguchi)

SÃO PAULO - O astronauta japonês Soichi Noguchi, que integra a tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS, da sigla em inglês), postou no último fim de semana no Twitter fotografias de diversos pontos do mundo, entre elas da capital federal Brasília, que completou 50 anos neste mês, e do Rio Amazonas.

"Parece uma bela árvore", diz Noguchi sobre o Rio Amazonas (Foto: Soichi Noguchi)

Noguchi ganhou fama entre os internautas por postar frequentemente imagens fotografadas de diversas localidades do mundo. O encontro dos rios Negro e Solimões e a cidade do Rio de Janeiro já foram registradas pela câmera do astronauta japonês e exibidas em seu Twitter.

Noguchi postou uma imagem da noite em Tóquio, no Japão (Foto: Soichi Noguchi)