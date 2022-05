Buraco negro: Foto inédita do centro da Via Láctea é divulgada por cientistas

Uma foto do Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, consórcio de observatórios astronômicos, divulgada nesta quinta-feira, 12, mostra a primeira imagem de Sagitário A*, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. A fotografia é composta por uma média de diferentes imagens que a EHT Collaboration extraiu de observações feitas em 2017. O buraco negro é o segundo a ser fotografado.

EHT Collaboration é uma matriz que une oito observatórios existentes em todo o planeta para formar um único telescópio virtual do tamanho da Terra. Embora o evento em si não seja visível, uma vez que não emite luz, o gás brilhante orbitando ao redor do buraco negro revela uma região central escura, chamada de 'sombra', cercada por uma estrutura brilhante em forma de anel.

Os buracos negros são objetos extraordinariamente densos com gravidade tão forte que nem mesmo a luz pode escapar, tornando a visualização deles extremamente desafiadora. Sagitário A* possui 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e está localizado a cerca de 26 mil anos-luz da Terra.

Um buraco negro é um ponto onde qualquer coisa – estrelas, planetas, gás, poeira, e todas as formas de radiação eletromagnética – é arrastada ao esquecimento. Os cientistas do projeto procuraram um anel de luz em torno de uma região de escuridão que representa o buraco negro real. Isso é conhecido como a sombra ou silhueta do buraco.

Breaking news: Meet the Black Hole at the Centre of our Galaxy! Astronomers have unveiled the 1st image of the supermassive black hole at the centre of the Milky Way. The image was produced by a global research team @ehtelescope EHT Collaboration pic.twitter.com/xcB3qt4La4 — ESO (@ESO) May 12, 2022

A Via Láctea é uma galáxia espiral que contém pelo menos 100 bilhões de estrelas. Vista de cima ou de baixo, parece um catavento girando, com nosso sol situado em um dos braços espirais e o Sagitário A* localizado no centro.

O que é um buraco negro? E como ele é formado?

O buraco negro é um objeto astronômico, caracterizado por uma concentração de matéria em região muito pequena do espaço. Ele tem esse nome porque sua gravidade é tão forte que não deixa nada escapar de sua órbita, nem mesmo a luz. Geralmente, a matéria sugada é na forma de gases espalhados nas proximidades do buraco negro, como hidrogênio e hélio.

O que é o disco de acreção que aparece na imagem do buraco negro?

O disco de acreção é o que acontece quando a matéria cai no buraco negro. Ao espiralar na direção desse objeto, forma esse disco de gás, que denominado disco de acreção. Como ele fica muito aquecido pela fricção dos átomos e pela maneira caótica com que a matéria entra no buraco negro, o gás é aquecido e passa a brilhar de maneira forte. / AGÊNCIA EFE e REUTERS