Cachorros 'choram' de alegria quando encontram os donos, aponta estudo

Os olhos dos cães se enchem de lágrimas quando experimentam emoções positivas, como o encontro com os donos, que podem estar ligadas ao hormônio ocitocina. As conclusões são de um estudo publicado nesta segunda-feira, 22, na revista científica Current Biology.

A equipe liderada por Takefumi Kilkusi, da Universidade de Azabu, no Japão, iniciou o estudo ao descobrir o comportamento de um dos seus cães ao amamentar os filhotes, quando os seus olhos se encheram de lágrimas.

"Descobrimos que os cães derramam lágrimas associadas a emoções positivas" e que a ocitocina, conhecida como o hormônio materno ou do amor, é o possível mecanismo subjacente", disse o pesquisador.

Observações anteriores tinham determinado que tanto os cães como os seus donos liberam este hormônio durante as suas interações, por isso a equipe decidiu testar se o encontro com o dono fez o animal chorar.

Para começar, utilizaram um teste padrão para medir o volume de lágrimas dos cães antes e depois de encontrarem os donos e descobriram que este aumentou após o encontro com o dono, mas não com uma pessoa desconhecida.

Quando adicionaram ocitocina aos olhos dos animais, o volume de lágrimas também aumentou, apoiando a ideia de que a liberação deste hormônio desempenha um papel na produção de lágrimas quando os cães e donos voltam a estar juntos.

Além disso, a equipe pediu aos voluntários para que classificassem as fotografias dos rostos dos cães, com e sem lágrimas artificiais, e verificou que as pessoas deram respostas mais positivas quando viram cães com olhos de lágrimas.

Estes resultados sugerem, de acordo com o estudo, que "a produção de lágrimas de cães ajuda a forjar ligações mais fortes entre as pessoas e os seus cães".

Os cães se tornaram companheiros dos humanos, e podemos formar vínculos. Neste processo, "é possível que os cães que mostram olhos de lágrimas durante a interação com o dono recebam mais cuidados", avaliou o pesquisador.

Kikusui explicou que os cães parecem produzir lágrimas em situações que os humanos considerariam "felizes", embora ainda não tenham testado se também o fazem em resposta a emoções negativas. / EFE