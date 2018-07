Caminhada espacial confirmada, mesmo com destroço próximo

Associated Press,

A caminhada espacial prevista para esta quinta-feira, 3, foi confirmada, a despeito do fato de que há um grande pedaço de lixo espacial flutuando na direção da Estação Espacial Internacional (ISS).

Especialistas europeus tentam organizar o lixo espacial

Parte de um velho foguete europeu deverá passar dentro de um raio de 3 km da ISS e do ônibus espacial Discovery no fim da manhã de sexta-feira. Autoridades da Nasa consideram a distância segura e não esperam que as duas naves, atualmente conectadas, precisem mudar de curso.

Mas se a projeção mudar, os astronautas terão terminado as atividades do lado de fora da estação antes da hora de tirar o complexo orbital do caminho.

Acredita-se que o destroço flutuante tenha cerca de 20 metros quadrados.

Os astronautas Danny Olivas e Christer Fuglesang instalarão um novo tanque de amônia do lado de fora da ISS. Esta será a segunda caminhada espacial da missão. O horário previsto para o início da atividade é 18h19 (hora de Brasília).