Cardeais iniciam negociações pré-conclave

Atualizada às 8h13

Os cardeais devem iniciar as negociações sobre a escolha do próximo Papa nesta segunda-feira, 4, antes da conclave para eleger a principal autoridade da Igreja Católica.

As reuniões do Vaticano, conhecidas como congregações gerais, definem a data para o início da conclave e ajudam a identificar os candidatos para a liderança de 1,2 bilhão de católicos no mundo.

O Vaticano espera que 115 cardeais com menos de 80 ano participem da conclave.

As reuniões anteriores a conclave, que devem durar grande parte da semana, também são uma forma de identificar as prioridades para o próximo Papa.

Nenhuma data foi estabelecida ainda para a eleição do 266º Papa da Igreja embora a mídia italiana já mencione a próxima segunda-feira, 11 de março, como uma possibilidade.

O decano do Colégio de Cardeais, Angelo Sodano, sublinhou que a data de início não será definida até que todos os "cardeais eleitores" estejam em Roma. As informações são da Associated Press.