Carinho na infância reduz estresse de adulto

Os bebês que recebem grande quantidade de carinho da mãe se tornam adultos menos estressados e ansiosos, segundo estudo publicado no Journal of Epidemiology and Community Health. A pesquisa também observou que os bebês que não receberam carinho materno ou receberam uma quantidade média tinham os mesmos níveis de ansiedade aos 35 anos. A equipe liderada pela psicóloga Joanna Maselko, da Universidade Temple, da Filadélfia (EUA), usou dados de mil bebês de 8 meses observados nos anos 1960 e entrevistas feitas com eles 34 anos depois.