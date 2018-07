Cassini fotografa sombra dos anéis no equador do planeta Saturno

A sombra dos anéis de Saturno aparece como um cinto ao redor das latitudes equatoriais do planeta. O Anel C de Saturno - os anéis do planeta são designados, alfabeticamente, na ordem em que foram descobertos - aparece na parte esquerda da foto.

A imagem foi feita pela sonda Cassini a partir de um ponto de vista que aponta para o norte do planeta, iluminado pelo Sol, 17 graus acima do plano dos anéis. A imagem foi feita em luz visível, no dia 11 de janeiro, e a uma distância de 370.000 quilômetros.