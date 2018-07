Cauda de dinossauro com penas é achada em pedaço de âmbar

Cientistas descobriram uma parte da cauda de um dinossauro com penas que foi preservada em âmbar por cerca de 99 milhões de anos, de acordo com um estudo divulgado nesta quinta-feira, 8.

No famoso filme de ficção científica "Jurassic Park" os cientistas conseguiam clonar dinossauros do DNA encontrado em peças de âmbar.

Um dos principais autores do estudo, Lida Xing, da Universidade de Geociências da China, encontrou o fóssil do dinossauro emplumado em um mercado de âmbar em Mianmar no ano passado.

O achado oferece a oportunidade de lançar um olhar para as criaturas com penas extintas, assim como para a evolução das penas em si.

"Esta é uma nova fonte de informação que vale a pena investigar com intensidade protegendo-a como um recurso fóssil", disse Ryan McKellar, um dos cientistas que trabalhou no estudo, publicado na revista norte-americana Current Biology.

Os pesquisadores estão certos de que o âmbar preservou um dinossauro e não um pássaro pré-histórico porque "a cauda é longa e flexível", indicou McKellar.

"O novo material preserva uma cauda com oito vértebras de um (animal) jovem; as vértebras estão rodeadas por penas que estão preservadas em três dimensões e detalhes microscópicos", disse McKellar, coautor e cientista do Royal Saskatchewan Museum, no Canadá.

Ainda que toda a cauda estivesse coberta de penas, o dinossauro provavelmente não podia voar, indicou o paleontólogo.

A plumagem prossivelmente ajudou o animal em rituais de acasalamento ou para regular a temperatura, disse McKellar.

Penas que datam da época dos dinossauros já foram descobertas em âmbar, mas esta é a primeira vez que os cientistas puderam vincular definitivamente a uma espécie de dinossauro, indicaram os investigadores.

Os cientistas analisaram o âmbar usando escaner e observações microscópicas.

A resina fossilizada de árvores ainda é usada na joalheria, mas McKellar disse que o achado ressalta a importância do âmbar na investigação paleontológica. /AFP