Cerca de 165 mil romeiros devem passar pelo Santuário Nacional de Aparecida

SÃO PAULO - Cerca de 165 mil romeiros devem passar pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior paulista, nesta terça-feira, 12, para participar da festa da padroeira do Brasil. Desde a última sexta-feira, 8, o movimento na cidade é grande. Todos os 165 hotéis e pousadas estão com lotação esgotada, segundo a Secretaria de Turismo municipal.

A Rodovia Presidente Dutra, um dos principais acessos à cidade, que fica a 180 quilômetros de São Paulo, montou um esquema especial de trânsito nesta terça, para facilitar a movimentação dos fiéis e evitar congestionamentos. A previsão é que os romeiros comecem a deixar o santuário por volta das 15 horas. Ônibus e caminhões deverão utilizar o acesso do km 74. Já carros e vans devem pegar o acesso do km 71.

Confira a programação completa:

5h - Alvorada festiva

5h30 - Missa

7h30 - Missa das Crianças

10h - Missa Solene

12h - Homenagem a Nossa Senhora

13h - Missa e hora Mariana

15h - Consagração solene

16h - Procissão solene

18h30 - Show com padre Fábio de Melo

20h10 - Show pirotécnico