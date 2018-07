Chile detecta presença de vírus H1N1 em perus

O Chile detectou a presença do vírus H1N1 em perus, disseram autoridades de saúde nesta quinta-feira, 20. A doença foi encontrada em duas granjas na região de Valparaíso, a 120 quilômetros a oeste da capital chilena.

É a primeira vez que o vírus, que é conhecido como "gripe dos porcos" é encontrado em outros animais além dos suínos.

Em nota o Serviço Agrícola e de Pecuária chileno (SAG, na sigla em espanhol) afirma que o surto da gripe foi controlado nas duas fazendas e que a carne de peru é segura para o consumo.

Esta semana o Ministério da Saúde disse que se elevou para 128 as mortes pela gripe suína no Chile, ao mesmo tempo em que os contagiados chegaram a 12.175. A nota informa que o número de casos no país tende a se estabilizar.