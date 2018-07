China planeja Olimpíadas de robôs para 2010

A China planeja a realização de Jogos Olímpicos com robôs para 2010.

O evento internacional está marcado para a cidade de Harbin e deve contar com 16 eventos diferentes. Os robôs competiriam em esportes olímpicos tradicionais como atletismo e também em modalidades mais apropriadas para máquinas, como limpeza.

As inscrições na competição serão limitadas a robôs que se parecem com humanos. Eles devem ter dois braços e duas pernas, rodas não serão permitidas.

Os organizadores esperam a participação de mais de cem universidades do mundo todo. Ainda não foi estabelecida uma data em 2010 para os jogos e os organizadores estão tentando conseguir patrocinadores para o evento.

Futebol de robô

Harbin foi escolhida pelo fato de a cidade chinesa ser sede do Instituto de Tecnologia, onde trabalha um grupo de pesquisa sobre futebol com robôs. Este grupo gerencia um time de futebol de robôs do tipo humanoide.

O professor Hong Rongbing, do Instituto de Tecnologia de Harbin, afirmou que a competição visa estimular a inovação e produzir robôs mais flexíveis e úteis.

Mas os Jogos Olímpicos de robôs da China podem enfrentar a competição de outro evento, o RoboGames, que também tem esportes para os robôs e deve acontecer em abril de 2010 na Califórnia, Estados Unidos.

O "calendário esportivo" dos robôs está cada vez mais movimentado no mundo todo. Outro evento já marcado, o Roboexotica, visa premiar os robôs com habilidades como fazer coquetéis, acender cigarros e conversar com clientes de bares.

E os robôs também têm sua própria Copa do Mundo. A competição em 2009 contou com 400 times de 35 países.

A Copa do Mundo de robôs de 2010 vai ocorrer em Cingapura e um outro evento do mesmo tipo será organizado pela Federação Internacional de Futebol de Robôs. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.