China planeja enviar primeira missão tripulada a Marte em 2033

PEQUIM - A China pretende enviar sua primeira missão tripulada a Marte em 2033, seguida de voos frequentes até o planeta vermelho. A missão faz parte de um plano ambicioso, que intensificará a corrida com os Estados Unidos e foi revelado em detalhes pela primeira vez desde que o país asiático pousou um jipe robótico em Marte, em meados de maio, durante sua missão inaugural ao planeta.

A china planeja lançamentos tripulados rumo a Marte para 2033, 2035, 2037, 2041 e além, disse o chefe do principal fabricante de foguetes chinês, Wang Xiaojun, em uma conferência de exploração espacial na Rússia recentemente através de uma videochamada. Antes de as missões tripuladas começarem, a China enviará robôs ao planeta para estudar possíveis locais para a sua base e construir sistemas de extração de recursos, relatou a agência oficial Notícias Espaciais da China na quarta-feira, 23, citando Wang, que comanda a Academia de Tecnologia de Lançamento de Veículos.

Para a habitação humana em Marte, as equipes teriam que usar os recursos do planeta, como extrair qualquer água sob a superfície, produzir oxigênio no local e gerar eletricidade. A China também precisa desenvolver a tecnologia para enviar os astronautas de volta à Terra. Uma missão não-tripulada de ida e volta para obter amostras de solo marciano é esperada até o final de 2030. / REUTERS