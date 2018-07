China recruta sete novos astronautas para seu programa espacial

A China recrutou cinco astronautas do sexo masculino e dois do feminino, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua. Os novos recrutas são todos pilotos militares, com idades entre 30 e 35 anos. Os homens são ex-pilotos de aviões de combate e as mulheres, de transporte.

A China iniciou a seleção de astronautas para seu programa espacial em 1998 e, em 2003, enviou o primeiro "taikonauta", Yang Liwei, ao espaço, na nave Shenzhou 5. Em 2005, a Shenzhou 6 levou dois chineses à órbita terrestre.

O programa espacial chinês prevê a realização, em 2011, de uma acoplagem no espaço - a primeira executada pela China.

O módulo não-tripulado Tiangong-1 deve ser lançado no primeiro semestre e a nave tripulada Shenzhou 8, no semestre seguinte. As duas estruturas serão conectadas em órbita.

Em 2012, as cápsulas Shenzhou 9 e Shenzhou 10 devem ser lançadas e também acoplar com o Tiangong-1.

A China não é membro do grupo de países responsável pela Estação Espacial Internacional (ISS), e já manifestou interesse em estabelecer sua própria base orbital.

Entre 2007 e 2009, a China manteve uma sonda em órbita da Lua, a Chang'e 1, que produziu um mapa completo do satélite.