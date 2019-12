'Choque da Uva' desvenda mistérios da física no esporte

SÃO PAULO - “A física não permite!”, disse o narrador Galvão Bueno ao comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar Coelho, já nos momentos finais da final da Libertadores da América de 2005. A expressão virou um meme e o Choque da Uva, podcast dos Focas do Estado foi atrás: o que a ciência tem a dizer sobre esse e outros lances em que bolas fazem curvas “impossíveis” no esporte?

Nós consultamos Bernard Rajzman, Fernando Meligeni e Marcos Assunção, três craques do vôlei, tênis e futebol, respectivamente, o jornalista Ubiratan Leal, da ESPN, professores e o próprio Arnaldo Cezar Coelho para entender o chamado Efeito Magnus. Esse é o fenômeno físico que está por trás das curvas na bola nas mais diversas modalidades. Será mesmo que Galvão estava certo?

O podcast foi produzido pelos alunos da 30ª Turma do Curso Estado de Jornalismo, os Focas do Estadão, apelido carinhoso dado aos que se iniciam na profissão. O curso é realizado em parceria com a Universidade de Navarra e conta com o patrocínio da Philip Morris.