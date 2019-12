'Choque da Uva': podcast dos Focas discute ciência de um jeito diferente

SÃO PAULO - Da ciência por trás de um coração partido à física na trajetória de uma bola de futebol. Da eletricidade às investigações da origem do derramamento de óleo na costa brasileira. Tudo isso vai estar no Choque da Uva, podcast que aborda a ciência no cotidiano de maneira leve e divertida. O projeto foi desenvolvido pela 30ª turma do Curso Estado de Jornalismo e lançado nesta segunda-feira, 9, nas principais plataformas de podcast do País.

O nome do podcast e o primeiro episódio da série, Uva dá Choque?, foram inspirados em um meme famoso, no qual o jornalista Lasier Martins, hoje senador pelo PSD gaúcho, toma um choque ao encostar em um cacho de uva durante um festival de Caxias do Sul (RS), em 1996. A temporada de estreia terá 15 episódios e publicação diária.

Para entender a ciência no nosso dia a dia, a equipe do podcast consultou pesquisadores das principais universidades do País, além de especialistas nos Estados Unidos e na América Latina. Foram consultados cientistas como Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e Satélites, da Universidade Federal de Alagoas, que identificou navios que poderiam ter vazado óleo na costa, e os neurocientistas Timothy Verstynen, da Universidade de Pittsburgh, e Bradley Voytek, da Universidade de San Diego, que explicam conceitos de biologia e neurociência a partir da figura ficcional dos zumbis. Sim, zumbis.

Foram entrevistados, ainda, professores de disciplinas como matemática, física, química e biologia. Eles dão valiosas dicas de como os assuntos abordados em cada episódio podem cair em vestibulares e no Enem, no quadro Ajuda Aqui.

O podcast investe em conversas de bastidor e um tom bem-humorado. O quadro Manja do Assunto, por exemplo, conta com a participação de personalidades que se relacionam com o tema do episódio de forma inusitada. Caso do ator Sérgio Malheiros, que sofreu um choque de 500 volts e foi entrevistado para falar sobre eletricidade, e do ex-comentarista esportivo Arnaldo Cezar Coelho, que relembra um momento que a “física não permite”, durante uma transmissão de futebol com Galvão Bueno. Já o quadro Minha Vó Tá Certa usa a ciência para confirmar ou desmistificar ditos populares.

O Choque da Uva está presente nas redes sociais (@choquedauvapod) com informações sobre bastidores, curiosidades e conteúdos exclusivos. No site do projeto, que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 11, também é possível ouvir os episódios, consultar versões acessíveis dos roteiros e conferir breves descrições sobre cada capítulo.

O podcast foi produzido pelos alunos da 30ª Turma do Curso Estado de Jornalismo, os Focas do Estadão, apelido carinhoso dado aos que se iniciam na profissão. O curso é realizado em parceria com a Universidade de Navarra e conta com o patrocínio da Philip Morris.