Cidade do interior de SP realiza 1° casamento civil gay do Brasil

JACAREÍ - Em cerimônia que não durou mais do que 15 minutos, o comerciante Luis André de Souza Moresi e o cabeleireiro José Sergio de Souza Moresi tornaram pública nesta terça-feira, 28, em Jacareí, no interior de São Paulo, o primeiro casamento civil de homoafetivos no país.

Eles receberam do cartório de registro civil da cidade a certidão de casamento conforme decisão do juiz da 2º Vara de Família Fernando Henrique Pinto que, nesta segunda-feira, 27, homologou a convenção da união estável do casal para casamento civil.

Com isso, eles passam a adotar o mesmo sobrenome e passam a desfrutar de todos os direitos de uma união civil convencional. "Em um sonho de fada que se realiza", afirmou José Sérgio. Segundo ele, o casamento reconhecido oficialmente vai proporcionar maior tranquilidade ao casal.